Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-лейтенанта

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-лейтенанта внутренних войск. Это подтвердил спикер чеченского парламента Магомед Даудов, передает РИА Новости 28 марта.

Вклад Кадырова в победу над международным терроризмом в Чечне невозможно переоценить, отметил соратник политика.

Даудов поздравил руководителя Чеченской Республики с присвоением нового звания. По его словам, Кадыров является примером истинного, самоотверженного и бескорыстного служения своему Отечеству и народу.

Ранее глава Чечни сообщал, что в рядах бойцов, участвующих в специальной операции России на Украине, есть практически все мужчины из рода Кадыровых.

Руководитель российского региона подчеркнул, что дома остаются только несовершеннолетние и старики. Тысячи жителей республики молятся за чеченцев, находящихся на Украине, — каждую ночь в Чечне совершаются коллективные намазы (молитвы), пояснил Кадыров.