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Российская делегация прилетела в Стамбул на переговоры с Украиной, - СМИ
Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

CentralAsia (CA) -  Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским прилетела в Стамбул для переговоров с представителями Украины, сообщает Haberin Takasi.

По информации издания, самолет Ту-204-300 вылетел из аэропорта Внуково в 11:15 мск и приземлился в стамбульском аэропорту им. Ататюрка в 16:08 мск.

«Делегация вышла из самолета и выехала из аэропорта, сев на ожидающие их автомобили», — уточнил корреспондент газеты.

О том, что очная встреча в Стамбуле состоится 29–30 марта, ранее сообщил Мединский. В свою очередь, член украинской делегации, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия уточнял, что переговоры начнутся 29 марта в 10:00 мск. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выражал надежду, что встреча делегаций Москвы и Киева в Стамбуле приведет к прекращению огня.

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, тогда встреча продлилась пять часов. Позже прошли еще два очных раунда, а также встречи в онлайн-формате.

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