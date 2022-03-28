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В Узбекистан пытались ввезти более 154 кг гашиша, спрятанных в картофеле (видео)

CentralAsia (UZ) -  На пограничном таможенном посту «Айритом» в Сурхандарьинской области выявлена попытка ввоза наркотических средств. Гашиш упаковали в виде 1305 картофелин. Общий вес наркотических средств составил 154 кг., сообщает пресс-служба ГТК РУз.

Сообщается, что гашиш пытались провезти транзитом через Узбекистан на грузовом автомобиле.

Остановленный на пограничном таможенном посту автомобиль прибыл из соседней страны. Груз должны были вывезти из Узбекистана в другую страну через таможенный пост в Андижанской области.

Согласно документам, в грузовой автомобиль было загружено более 22 тонн картофеля в 533 мешках, в 38 из которых был спрятан гашиш.

Каждая «картофелина» была упакована в полиэтилен разного цвета и строительный скотч. Все это делалось для того, чтобы сканеры на таможенном посту, и специально обученные собаки, не смогли обнаружить наркотики.

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