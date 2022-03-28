150 девушек из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана запустили наноспутники в стратосферу

CentralAsia (UZ) - 28 марта более 150 девушек из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, участниц образовательной программы UniSat (Uni – сокращенно от UNICEF (Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Sat – сокращенно от satellite (спутник)), запустили три ультрасовременных наноспутника в стратосферу. Об этом Anhor.uz сообщили в представительстве ЮНИСЕФ в Узбекистане.

Наноспутники, относящиеся к классу малых космических аппаратов, имеют вес до 10 килограммов и оснащены несколькими камерами, одна из которых способна снимать эллиптическое изображение Земли с разрешением 4К. В ходе запуска наноспутники UniSat позволяют сделать потрясающие снимки Земли и космоса с высоким разрешением. Датчики собирают данные об излучении, давлении, гравитации, световом и газовом составе, а большие объемы данных, видео и изображения отправляются обратно на Землю для анализа.

«Сегодняшний запуск символичен. Он демонстрирует безграничный потенциал девушек и женщин Центральной Азии. Их способности расширить границы науки и техники. Мы чрезвычайно рады, что в этом году нам удалось включить в программу 2000 участниц из трех стран и вдохновить их на продолжение образования и карьеры в области науки, техники, инженерии и математики. Мы верим, что результаты программы UniSAT позволят достичь космических изменений в обществе», – сказал Артур ван Дизен, представитель ЮНИСЕФ в Казахстане.

Наноспутники были созданы девушками в рамках 10-дневного марафона в КазНУ им. аль-Фараби. Участницы проекта UniSat осваивали проектирование, дизайн, программирование и сборку космических аппаратов. Они смогли посетить центр космических технологий и дистанционного зондирования Земли. Полученные теоретические знания девушки сразу применили на практике во время занятий. Под руководством менторов они спроектировали корпуса наноспутников при помощи 3D-моделирования и напечатали их на 3D принтере. Девушки также запрограммировали подсистемы наноспутников UniSat и протестировали их в лабораторных условиях перед запуском.

Участницы были отобраны из 2 000 девушек, прошедших ранее онлайн-курс UniSat.

UniSat – это образовательная программа Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Казахского национального университета имени аль-Фараби (КазНУ им. аль-Фараби).