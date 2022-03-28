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В Узбекистане 114-летняя жительница впервые получит паспорт

CentralAsia (UZ) -  114-летняя жительница махалли Юксалиш Миришкорского района Кашкадарьинской области Хайит Байрамова впервые получит паспорт. Об этом сообщила пресс-служба хокимията Миришкорского района.

Дети пожилой женщины обратились в районный отдел юстиции за помощью в установлении факта рождения своей матери, которая родилась в 1908 году.

Сегодня, 28 марта в доме Хайит Байрамовой состоялся выездной суд.

В ходе суда установлен факт рождения Хайит Байрамовой. В скором времени ей вручат удостоверение личности.

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