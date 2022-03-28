В Узбекистане 114-летняя жительница впервые получит паспорт

- Узбекистан, общество
- 21:59, 28 марта 2022
- Просмотров: 411
CentralAsia (UZ) - 114-летняя жительница махалли Юксалиш Миришкорского района Кашкадарьинской области Хайит Байрамова впервые получит паспорт. Об этом сообщила пресс-служба хокимията Миришкорского района.
Дети пожилой женщины обратились в районный отдел юстиции за помощью в установлении факта рождения своей матери, которая родилась в 1908 году.
Сегодня, 28 марта в доме Хайит Байрамовой состоялся выездной суд.
В ходе суда установлен факт рождения Хайит Байрамовой. В скором времени ей вручат удостоверение личности.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.