В Узбекистане 114-летняя жительница впервые получит паспорт

CentralAsia (UZ) - 114-летняя жительница махалли Юксалиш Миришкорского района Кашкадарьинской области Хайит Байрамова впервые получит паспорт. Об этом сообщила пресс-служба хокимията Миришкорского района.

Дети пожилой женщины обратились в районный отдел юстиции за помощью в установлении факта рождения своей матери, которая родилась в 1908 году.

Сегодня, 28 марта в доме Хайит Байрамовой состоялся выездной суд.

В ходе суда установлен факт рождения Хайит Байрамовой. В скором времени ей вручат удостоверение личности.