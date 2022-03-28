В Германии заявили об отказе стран G7 платить за российский газ рублями

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CentralAsia (CA) - Страны G7 отказались от требования России оплачивать газ рублями. Об этом 28 марта заявил на пресс-конференции министр, вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, пишет издание Süddeutsche Zeitung.

«Все министры энергетики стран G7 согласны, что (требование оплаты поставок газа из РФ за рубли) — это одностороннее и явное нарушение действующих контрактов. Заключенные контракты остаются в силе, и компании должны продолжать соблюдать их положения. Проведение платежей в рублях недопустимо», - сказал Хабек по итогам состоявшейся в онлайн-формате встрече министров экономики стран «семерки».

При этом министр отметил, что страны G7 готовы к различным сценариям, в том числе к остановке поставок газа из России. Он также заявил, что платежи в рублях за энергоносители неприемлемы и власти ФРГ намерены призывать компании не выполнять данное требование Москвы.

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкие закупщики будут продолжать платить за газ, поставляемый из России, в евро.

«Могу сказать, что контракты, о которых мы знаем, все в подавляющем большинстве заключены в евро, и компании будут соответственным образом их оплачивать. У нас сейчас ситуация, когда должны выполняться контракты», - заявил он на пресс-конференции со шведской коллегой Магдаленой Андерссон.

Комментируя заявления германских руководителей, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена заниматься благотворительностью в случае отказа зарубежных стран от расчетов за поставки газа в рублях.

«То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью. В нашей ситуации заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и вряд ли целесообразно», — сказал Песков.