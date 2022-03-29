Подросток признался в убийстве монгольской женщины в Дублине в прошлом году

CentralAsia (MNG) - 28 марта подросток признался в убийстве монгольской женщины Уранцэцэг Цэрэндорж в центре Дублина в прошлом году.

Мальчик, которому сейчас 16 лет, и его имя не может быть названо, поскольку он несовершеннолетний, в Центральном уголовном суде не признал себя виновным в убийстве г-жи Уранцэцэг, но признал себя виновным в ее непредумышленном убийстве 29 января 2021 года.

28 марта, днем ​​в суде на Паркгейт-стрит в Дублине он также признал себя виновным в предъявлении ножа и попытке ограбить г-жу Уранцэцэг на дорожке между доком Джорджа и набережной таможни в IFSC в Дублине 20 января 2021 года.

Однако заявление о непредумышленном убийстве не было принято судом, и мальчик предстанет перед судом за убийство г-жи Уранцэцэг в конце этой недели.

Присяжные из семи женщин и пяти мужчин были выбраны для слушания дела, которое должно было начаться в среду в присутствии г-жи судьи Мэри Эллен Ринг.

Ожидается, что судебный процесс продлится восемь дней.

Г-жа Уранцэцэг была родом из Монголии, но несколько лет жила в Ирландии и работала уборщицей.

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