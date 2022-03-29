Состоялась дискуссия о возрождении пограничных портов

CentralAsia (MNG) - В преддверии Монгольского экономического форума 2022 года проходят обсуждения по шести основным темам «Новой политики возрождения», реализуемой правительством Монголии.

28 марта в Главном таможенном управлении Монголии была организована дискуссия на тему «Возрождение пограничных портов».

Обсуждение было сосредоточено на темах «Развитие и модернизация портов», «Политика развития свободных экономических зон и сухопутных портов», «Инфраструктура пограничных пунктов пропуска», «Соединение пограничных портов через инфраструктуру и повышение эффективности транспортных коридоров» и «Политика реформ в сектор гражданской авиации».

В обсуждении приняли участие депутаты Н.Наранбаатар, Ц.Сэргэлэн, Т.Энхтувшин, Т.Аубакир, Ж.Бат-Эрдэнэ и Б.Энх-Амгалан, министр дорожного и транспортного развития Л.Халтар, постоянный директор Азиатского банка развития в Монголии Павит Рамачандран, старший специалист по транспорту Всемирного банка Нороаризоа Рабефанирака и губернатор Замын-Уудской свободной зоны А. Энхзул.

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