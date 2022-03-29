От -20°C до 25°C: товарищеский матч ФИФА Монголии против Бангладеш

CentralAsia (MNG) - Расстояние между Силхетом и Улан-Батором, столицей Монголии, может быть только Бутан и Китай, но с точки зрения погоды это два крайних города. В то время как средняя температура в монгольской столице в настоящее время опускается даже до -20 градусов по Цельсию ночью, в Силхете в это время года она обычно колеблется от +20 до +30 градусов.

Таким образом, путь, который монгольская футбольная команда проделала перед товарищеским матчем FIFA против Бангладеш, составляет не просто 2000 миль, это также путешествие из одной крайности в другую. По словам их японского тренера монгольской сборной Ичиро Оцука, гости здесь чувствуют себя не совсем как дома.

«Я пришел (на работу) всего два месяца назад. Состояние игроков не очень хорошее, потому что они не тренировались полгода», — сказал японский тренер.

В стране, не имеющей выхода к морю, было так холодно, что футбол был приостановлен после окончания монгольской премьер-лиги в начале октября. Потом состоялся одиночный матч Суперкубка Монголии и все.

Команда тренировалась, хотя и с перерывами, только с начала марта для игры с Бангладеш и игры против Лаоса на прошлой неделе, в которой они проиграли со счетом 1: 0.

Оцука считает, что здесь будет сложно играть против хозяев в такую погоду и на глазах у болельщиков. «Мы постараемся сыграть в монгольский футбол. И нам нужно улучшить игру против Лаоса», — надеялся Оцука.

Хотя 57-летний тренер утверждал, что мало что знает о бангладешском футболе, он определенно мог бы почерпнуть некоторые идеи у своего соотечественника Тетсуаки Мисавы, который забил 17 лучших голов в монгольской лиге в прошлом сезоне, прежде чем перейти в Муктиджоддха Сангсад в премьер-лиге Бангладеш.

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