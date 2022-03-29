экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
От -20°C до 25°C: товарищеский матч ФИФА Монголии против Бангладеш

CentralAsia (MNG) -  Расстояние между Силхетом и Улан-Батором, столицей Монголии, может быть только Бутан и Китай, но с точки зрения погоды это два крайних города. В то время как средняя температура в монгольской столице в настоящее время опускается даже до -20 градусов по Цельсию ночью, в Силхете в это время года она обычно колеблется от +20 до +30 градусов.

Таким образом, путь, который монгольская футбольная команда проделала перед товарищеским матчем FIFA против Бангладеш, составляет не просто 2000 миль, это также путешествие из одной крайности в другую. По словам их японского тренера монгольской сборной Ичиро Оцука, гости здесь чувствуют себя не совсем как дома.

«Я пришел (на работу) всего два месяца назад. Состояние игроков не очень хорошее, потому что они не тренировались полгода», — сказал японский тренер.

В стране, не имеющей выхода к морю, было так холодно, что футбол был приостановлен после окончания монгольской премьер-лиги в начале октября. Потом состоялся одиночный матч Суперкубка Монголии и все.

Команда тренировалась, хотя и с перерывами, только с начала марта для игры с Бангладеш и игры против Лаоса на прошлой неделе, в которой они проиграли со счетом 1: 0.

Оцука считает, что здесь будет сложно играть против хозяев в такую погоду и на глазах у болельщиков. «Мы постараемся сыграть в монгольский футбол. И нам нужно улучшить игру против Лаоса», — надеялся Оцука.

Хотя 57-летний тренер утверждал, что мало что знает о бангладешском футболе, он определенно мог бы почерпнуть некоторые идеи у своего соотечественника Тетсуаки Мисавы, который забил 17 лучших голов в монгольской лиге в прошлом сезоне, прежде чем перейти в Муктиджоддха Сангсад в премьер-лиге Бангладеш.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Новостной проект Сentral Аsia набирает сотрудников
  • Шольц выступил против ввода миротворцев НАТО на Украину
  • Узбекистан не давал обещание России о беспошлинном экспорте в Европу, - Министерство инвестиций и внешней торговли


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com