Б.Баттушиг избран президентом Монгольского национального олимпийского комитета

CentralAsia (MNG) - 28 марта Монгольский национальный олимпийский комитет (МНОК) провел олимпийскую ассамблею. На закрытом заседании Исполкома МНОК Б.Баттушиг был избран Президентом организации. Он занимал должность первого вице-президента МНОК с 2017 года. Кроме того, Б. Баттушиг в настоящее время является членом Международного олимпийского комитета.

Три человека, в том числе Б. Баттушиг, участвовали в выборах за высшее место в МНОК. Однако бывший президент Монголии Х.Баттулга снялся с предвыборной гонки в начале выборов. Таким образом, З. Мөнх-Очир, президент Монгольской биатлонной ассоциации, участвовал с Б. Баттушиг.

Баттушиг начал свой путь в олимпийском сообществе в 2015 году. Сначала он был избран президентом Федерации бадминтона Монголии, а затем выдвинут и избран членом совета Всемирной федерации бадминтона. Это был первый случай, когда гражданин Монголии был избран на руководящую должность международной спортивной федерации. После активного участия в олимпийском сообществе в 2017 году он был избран первым вице-президентом Монгольского национального олимпийского комитета, став самым молодым человеком, занявшим эту должность в Монголии.

В прошлом году Н. Тувшинбаяр, бывший президент Монгольского национального олимпийского комитета (МНОК), был заключен в тюрьму за нападение, в результате которого погибла жертва. Поэтому он был отстранен от должности президента МНОК. Он был безальтернативно избран президентом МНОК, который в этом году отмечает свое 65-летие, в августе 2020 года. Н.Тувшинбаяр заменил Д.Загдсурэн, занимавшего этот пост 19 лет, на Чрезвычайном общем собрании МНОК.

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