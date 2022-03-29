В Монголии «Global Money Week» прошла в девятый год

CentralAsia (MNG) - Банк Монголии и 14 государственных и частных организаций принимают участие в международной кампании «Global Money Week» с 22 марта по 12 апреля.

Монголия участвовала в кампании девятый год, и в этом году девизом было «Построй свое будущее, будь разумным в отношении денег».

В рамках 14-дневной кампании были организованы обучение и предоставлена информация, чтобы помочь детям и молодежи улучшить свое финансовое и экономическое образование, разумно тратить свои деньги и делиться своими финансовыми знаниями со своими семьями и местными сообществами.

Для церемонии закрытия акции 26 марта в Национальном саду-парке совместно с клубом «Бежим вместе» был организован массовый забег, в котором приняли участие более 400 сотрудников банка и горожан.

Во время церемонии закрытия проходят тренинги по консультированию граждан по финансовым продуктам и услугам, конкурсы вопросов и ответов для проверки финансовых знаний, такие мероприятия, как церемония награждения победителей конкурса сочинений среди детей и молодежи.

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