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ЮНФПА в Монголии приветствует нового руководителя офиса из Афганистана
Д-р Халид Шарифи
Д-р Халид Шарифи

CentralAsia (MNG) -  Д-р Халид Шарифи вступил в должность главы странового офиса ЮНФПА в Монголии 22 марта 2022 года.

До своего назначения главой офиса ЮНФПА в Монголии Халид работал помощником представителя ЮНФПА в Афганистане с июля 2018 года. До этого Халид более трех лет работал специалистом по планированию, мониторингу и оценке в ЮНФПА в Афганистане.

До прихода в ЮНФПА Халид более десяти лет работал в афганских НПО над реализацией программы первичной и вторичной медицинской помощи в Афганистане в качестве управляющего директора, директора по здравоохранению и руководителя программы. До этого Халид около девяти лет служил в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и Афганском обществе Красного Полумесяца и четыре года занимался клинической медициной в национальных больницах Кабула в качестве педиатра.

Гражданин Афганистана, Халид имеет степень магистра общественного здравоохранения, полученную в Королевском тропическом институте (Университет VU) в Нидерландах, а также диплом последипломного образования в области управления здравоохранением, полученный в Швейцарском институте тропического и общественного здравоохранения (Базельский университет) в Швейцарии. Степень доктора медицины Кабульского медицинского университета.

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