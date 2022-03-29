Монголия и КНР будут сотрудничать в решении взаимных запросов о правовой помощи по уголовным делам

CentralAsia (MNG) - Генеральный прокурор Монголии Б.Жаргалсайхан провел онлайн-совещание с Генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры Китайской Народной Республики Чжан Цзюнем.

В начале встречи прокурор Б.Жаргалсайхан выразил глубокие соболезнования в связи с трагической катастрофой пассажирского самолета в стране и гибелью многих людей.

Генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры КНР Чжан Цзюнь заявил, что дружественные отношения между Китаем и Монголией развиваются, а сотрудничество между прокуратурами двух стран явно укрепляется.

«Мы заключили ряд соглашений и наладили эффективное сотрудничество в сфере взаимной правовой помощи по уголовным делам. Мы надеемся, что эта виртуальная встреча будет способствовать дальнейшему развитию всесторонних отношений между прокурорами двух стран и улучшению взаимопонимания и дружбы», — сказал Чжан Цзюнь.

В ходе встречи генеральные прокуроры двух стран проинформировали о новых правовых нормах, введенных в действие в их странах за последние годы. Например, монгольская сторона представила информацию о защите государственных и общественных интересов, а китайская сторона представила информацию о проведении и результатах работы по защите общественных интересов.

В дальнейшем стороны договорились сотрудничать в форме онлайн- и очных деловых встреч, изучения опыта, расширения отношений и сотрудничества между пограничными прокуратурами, организации совместных тренингов по развитию человеческих ресурсов.

Стороны также выразили приверженность скорейшему и эффективному выполнению запросов о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

В завершение встречи Генеральный прокурор Монголии Б.Жаргалсайхан пригласил Генерального прокурора Китайской Народной Республики Чжан Цзюня посетить Монголию. Генеральный прокурор Китая Чжан Цзюнь приветствовал приглашение и сказал, что посетит Монголию после того, как стихнет эпидемия , — сообщает Генеральная прокуратура Монголии.

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