Уилл Смит извинился за то, что ударил ведущего церемонии вручения «Оскара»

// Global Look Press

CentralAsia (CA) - Голливудский актер и музыкант Уилл Смит публично извинился перед комиком Крисом Роком.

Он пояснил, что вышел из себя, и признал свою неправоту.

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На 94-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии «Оскар» Крис Рок объявлял претендентов на награду за «Лучший документальный фильм» и решил пошутить об «удивительно короткой стрижке» Джады Пинкетт-Смит — супруги Уилла Смита. «Люблю тебя, Джейда, не могу дождаться увидеть тебя в «Солдате Джейн 2», - сказал ведущий, сравнив актрису с персонажем Деми Мур в фильме «Солдат Джейн», где та была обрита наголо. Пинкетт-Смит страдает от аутоиммунного заболевания - алопеции, которая проявляется выпадением волос. Какое-то время Джада это скрывала, но недавно заявила, что больше не будет этого делать.

После этих слов Уилл Смит вышел на сцену и ударил Рока по лицу. После того, как актер вернулся на место, он прокричал Року, чтобы тот не трогал его жену. Пока актер уходил со сцены, ведущий церемонии что-то крикнул ему вслед, но звук на мгновение отключили, и слова Рока слышали только гости мероприятия (для некоторых стран трансляция была показана без отключения звука).

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