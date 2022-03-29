экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане уравняют тарифы государственных и частных медицинских организаций

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте под председательством президента Шавката Мирзиёева 28 марта состоялось видеоселекторное совещание, посвященное мерам по реализации поставленных задач в сфере здравоохранения.

Ранее, 18 марта, глава государства провел открытый диалог с представителями здравоохранения и 24 марта по вопросам и предложениям, поднятым на встрече, подписал распоряжение, в котором определены задачи и ответственные лица по семи направлениям работы.

На совещании 28 марта рассмотрен ход реализации этих задач и планы на перспективу. В качестве первоочередной меры указано на необходимость проведения в апреле целевого скрининга 1 миллиона человек, входящих в группы риска, а также 700 тысяч детей и 100 тысяч беременных женщин.

Поставлена задача утвердить единые для государственных и частных медицинских организаций тарифы, а также расширить оказание медицинских услуг в частных клиниках по выданным государством направлениям.

В этом году в рамках инвестиционной программы из бюджета выделено 1,2 триллиона сумов (более 104 млн. долларов) на строительство и ремонт медицинских объектов. Ответственным лицам поручено ускорить строительные работы и наладить систему технического обслуживания медицинского оборудования.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Монголия девятый год подряд принимает участие в международной кампании «Global Money Week»
  • Минэнерго Монголии реализует 22 проекта
  • В Монголии 10 дней подряд не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com