Уилл Смит публично извинился перед ведущим «Оскара», которого он ударил

CentralAsia (CA) - Актер Уилл Смит извинился перед комиком Крисом Роком, которого он ударил по лицу на церемонии кинопремии «Оскар». Извинения он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Насилие во всех его формах ядовито и разрушительно. Мое поведение на церемонии вручения премии «Оскар» было неприемлемо и непростительно. Я хотел бы публично извиниться перед тобой, Крис. Я переступил черту и был не прав», - написал Смит.

Он отметил, что слушать шутки в свой адрес - часть работы актера, но шутка о состоянии здоровья его жены была для него невыносимой и вызвала яркую эмоциональную реакцию.

«Мне стыдно, и мои действия не отражают человека, которым я хочу быть. Нет места насилию в мире любви и доброты», - написал Смит.

Он также принес извинения Американской киноакадемии, организаторам шоу, всем присутствовавшим, а также зрителям по всему миру.

Смит также извинился перед семьей теннисистки Серены Уильямс и командой, работавшей над картиной «Король Ричард», принесшей актеру статуэтку.

Смит ударил Рока на церемонии вручения «Оскара» во время объявления победителя в номинации лучший документальный фильм. Ведущий пошутил о жене Смита - Джаде Пинкетт-Смит, спросив, когда выйдет фильм «Солдат Джейн 2». В прошлом году Пинкет-Смит вынужденно побрилась налысо - она начала терять волосы из-за аутоимунного заболевания.

После вопроса от комика, актер поднялся на сцену и ударил его по лицу. Когда Смит вернулся на свое место в зале, он крикнул ведущему, чтобы тот больше не шутил над его женой. Позднее Смит извинился перед Американской академией киноискусств и заявил, что хотел защитить того, кого любит.

Как сообщал ABC News со ссылкой на полицию, после инцидента Рок не стал обращаться в полицию. В американской киноакадемии сообщили, что начали расследование в связи с поступком актера.

94-я церемония вручения премии «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе 27 марта. На ней Смит получил награду за лучшую мужскую роль, которую он сыграл в фильме «Король Ричард». Актер исполнил роль отца и первого тренера теннисисток Серены и Винус Уильямс.