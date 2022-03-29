Зеленский сообщил о создании группы экспертов для анализа санкций против России
- Азия и мир, экономика
- 9:55, 29 марта 2022
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CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании экспертной группы, которая будет анализировать введенные против России санкции. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Уже на нынешней неделе мы создаем при офисе президента группу экспертов - украинских и международных, которые на постоянной основе будут анализировать введенные в отношении России санкции, на что они реально влияют», - заявил он в видеообращении.
По словам Зеленского, главная цель заключается в том, чтобы «не было никакой возможности обойти санкции».
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