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Украинский Генштаб: за сутки отбито 7 российских атак на Донбассе
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Украинский Генштаб опубликовал утреннюю сводку о последних событиях на фронте на 29 марта. Согласно заявлению военных, за последние сутки в Донецкой и Луганской областях они отбили 7 атак российских войск и уничтожили 12 танков, 10 БМП и 3 автомобиля.

Кроме того, по сведениям Генштаба, украинские военно-воздушные силы за прошедшие 24 часа поразили 17 воздушных целей, в ом числе 8 самолетов, 3 вертолета, 4 беспилотника и 2 крылатых ракеты.

Генштаб также сообщает, что армия РФ наносит ракетно-бомбовые удары, «пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы украинских городов», и «концентрируется на хранилищах топлива».

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