Женская и мужская сборные Монголии по баскетболу 3х3 примут участие в чемпионате мира

CentralAsia (MNG) - Международная федерация баскетбола (ФИБА) объявила имена 20 команд, мужских и женских, которые примут участие в чемпионате мира 2022 года.

В список вошли женская и мужская сборные Монголии, которые отправятся в Антверпен, Бельгия, 21-26 июня.

Россия была включена в мужской и женский чемпионаты мира, но была исключена из-за санкций.

Мужские команды, участвующие в чемпионате мира:

Австрия Бельгия Бразилия Чили Китай Тайвань Египет Франция Германия Япония Латвия Литва Монголия Нидерланды Новая Зеландия Польша Пуэрто-Рико Сербия США Россия была включена /другая страна будет объявлена/

Женские команды на ЧМ:

Австрия Бельгия Бразилия Канада Чили Китай Доминиканская Респблика Египет Франция Германия Япония Литва Монголия Нидерланды Новая Зеландия Польша румынский Испания США Россия была включена /другая страна будет объявлена/

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