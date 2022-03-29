Женская и мужская сборные Монголии по баскетболу 3х3 примут участие в чемпионате мира

CentralAsia (MNG) - Международная федерация баскетбола (ФИБА) объявила имена 20 команд, мужских и женских, которые примут участие в чемпионате мира 2022 года.
В список вошли женская и мужская сборные Монголии, которые отправятся в Антверпен, Бельгия, 21-26 июня.
Россия была включена в мужской и женский чемпионаты мира, но была исключена из-за санкций.
Мужские команды, участвующие в чемпионате мира:
- Австрия
- Бельгия
- Бразилия
- Чили
- Китай
- Тайвань
- Египет
- Франция
- Германия
- Япония
- Латвия
- Литва
- Монголия
- Нидерланды
- Новая Зеландия
- Польша
- Пуэрто-Рико
- Сербия
- США
- Россия была включена /другая страна будет объявлена/
Женские команды на ЧМ:
- Австрия
- Бельгия
- Бразилия
- Канада
- Чили
- Китай
- Доминиканская Респблика
- Египет
- Франция
- Германия
- Япония
- Литва
- Монголия
- Нидерланды
- Новая Зеландия
- Польша
- румынский
- Испания
- США
- Россия была включена /другая страна будет объявлена/
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