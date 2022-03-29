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Женская и мужская сборные Монголии по баскетболу 3х3 примут участие в чемпионате мира

CentralAsia (MNG) -  Международная федерация баскетбола (ФИБА) объявила имена 20 команд, мужских и женских, которые примут участие в чемпионате мира 2022 года.

В список вошли женская и мужская сборные Монголии, которые отправятся в Антверпен, Бельгия, 21-26 июня.

Россия была включена в мужской и женский чемпионаты мира, но была исключена из-за санкций.

Мужские команды, участвующие в чемпионате мира:

  1. Австрия
  2. Бельгия
  3. Бразилия
  4. Чили
  5. Китай
  6. Тайвань
  7. Египет
  8. Франция
  9. Германия
  10. Япония
  11. Латвия
  12. Литва
  13. Монголия
  14. Нидерланды
  15. Новая Зеландия
  16. Польша
  17. Пуэрто-Рико
  18. Сербия
  19. США
  20. Россия была включена /другая страна будет объявлена/

Женские команды на ЧМ:

  1. Австрия
  2. Бельгия
  3. Бразилия
  4. Канада
  5. Чили
  6. Китай
  7. Доминиканская Респблика
  8. Египет
  9. Франция
  10. Германия
  11. Япония
  12. Литва
  13. Монголия
  14. Нидерланды
  15. Новая Зеландия
  16. Польша
  17. румынский
  18. Испания
  19. США
  20. Россия была включена /другая страна будет объявлена/
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