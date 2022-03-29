Перед визитом в Узбекистан Эрдоган отправил в Ташкент свой Mercedes Maybach

- Узбекистан, общество
- 10:59, 29 марта 2022
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|Предыстория: Эрдоган посетит Узбекистан на этой неделе
CentralAsia (UZ) - 29-30 марта должен состояться официальный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Узбекистан.
Как сообщили местные СМИ, 28 марта в Ташкенте приземлился самолет, на котором был президентский Mercedes Maybach Эрдогана.
Автомобиль из кортежа президента Турции доставили военным экипажем на Airbus. Стоимость Mercedes Maybach начинается от 200 тысяч долларов.
Визит Эрдогана в Узбекистан связан с заседанием Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турции и Узбекистана. В рамках визита стороны должны достичь дополнительных договоренностей о развитии двусторонних отношений.
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