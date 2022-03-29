Перед визитом в Узбекистан Эрдоган отправил в Ташкент свой Mercedes Maybach

CentralAsia (UZ) - 29-30 марта должен состояться официальный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Узбекистан.

Как сообщили местные СМИ, 28 марта в Ташкенте приземлился самолет, на котором был президентский Mercedes Maybach Эрдогана.

Автомобиль из кортежа президента Турции доставили военным экипажем на Airbus. Стоимость Mercedes Maybach начинается от 200 тысяч долларов.

Визит Эрдогана в Узбекистан связан с заседанием Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турции и Узбекистана. В рамках визита стороны должны достичь дополнительных договоренностей о развитии двусторонних отношений.