Япония запретила с 5 апреля экспорт предметов роскоши в Россию

Коити Хагиуда (в центре)

CentralAsia (CA) - Япония с 5 апреля вводит запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили премиального класса и драгоценные камни. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Токио японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, передает KyodoNews.

«Правительство приняло решение ввести запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили премиум-класса, драгоценные камни, ювелирные изделия. Запрет вступает в силу 5 апреля», - сказал он. По словам министра, его страна продолжит поддерживать тесную координацию с международным сообществом, в первую очередь с G7, по вопросу антироссийских санкций из-за военных действий в Украине.

В составленный ведомством список включено в общей сложности более 20 товаров. В перечень попали алкогольная продукция, табачные изделия, парфюмерия, косметика, изделия из кожи и меха, одежда, обувь, шляпы, ковры, ювелирные и керамические изделия, стеклянная посуда, снаряжение для дайвинга, легковые автомобили и мотоциклы, ноутбуки, часы (модели с использованием драгоценных металлов), рояли, предметы изобразительного искусства, антиквариат.

Объем японского экспорта в Россию в 2021 году составил 862,4 млрд иен ($6,9 млрд) в денежном выражении. Более половины от этого показателя приходилось на автомобили и запчасти.

Япония ранее приняла несколько пакетов рестрикций в отношении РФ из-за военных действий в Украине. Под индивидуальные санкции попали более 100 человек, включая представителей руководства страны, чиновников и бизнесменов. В списке запрещенных к экспорту товаров и технологий оказались 300 наименований, среди которых полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, телекоммуникационное оборудование, средства связи, продукция военного назначения, включая оружие, программное обеспечение, нефтеперерабатывающее оборудование. Помимо этого, Япония заморозила активы банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка «Россия», Промсвязьбанка и ВЭБ.РФ.