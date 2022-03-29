Узбекистан начал строительство Трансафганской железной дороги стоимостью $5 млрд

CentralAsia (UZ) - Узбекистан на прошлой неделе запустил строительство Трансафганской железной дороги. Об этом сообщает пакистанское издание The News International.

Проект магистрали, оцениваемой в $5 млрд, соединит Центральную Азию с портами Пакистана. Благодаря ему товары из региона смогут быстрее и дешевле добираться до мирового океана, отмечает издание.

На выходных, 26−27 марта, в Термезе встретилась узбекско-афганско-пакистанская трёхсторонняя группа, чтобы обсудить вопросы сотрудничества в транспортной и логистической сфере. Представители Пакистана выразили особую благодарность за встречу.

«Железная дорога Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар может стать поворотным фактором для будущего региона», — отметил глава пакистанской комиссии по инвестициям Мухаммад Азфар Ахсан.

Афганистан давно называли «сердцем Азии» из-за его связующей роли между частями континента, добавил чиновник. По его словам, новый проект поможет стране присоединиться к китайскому проекту «пояса и пути».

Мухаммад Азфар Ахсан подчеркнул важность транспортных связей для современной экономики. Центральноазиатским странам необходимы торговые связи на южном направлении — как дополнение к северным, западным и восточным маршрутам.

В ходе встречи также обсуждались проблемы с автомобильными перевозками грузов между тремя странами и возможные решения. Затрагивалась тема условий грузоперевозок через Пакистан и увеличения взаимного товарооборота.

По итогам встречи были подписаны меморандумы и соглашения с 7 компаниями из Пакистана и Афганистана, заявила пресс-служба Минтранса.