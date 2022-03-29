Срок нахождения граждан Таджикистана на территории Узбекистана без регистрации продлен с 3 до 10 дней

CentralAsia (TJ) - На Совете Маджлиси намояндагон Таджикистана 28 марта был подписан Протокол о внесении поправок в Соглашение между правительствами Таджикистана и Узбекистана о взаимных поездках граждан от 9 марта 2018 года. Изменения касаются срока нахождения таджикистанцев на территории соседней республики без временной регистрации, который продлен до 10 дней.

«Граждане государства одной Стороны, въезжающие на территорию другой Стороны, освобождаются от обязанности регистрации и временной регистрации в компетентных органах государства проживания сроком на 10 (десять) рабочих дней с момента пересечения государственной границы принимающей Стороны», - приводится на сайте таджикского парламента.

«Учитывая, что количество граждан Таджикистана, выезжающих в Республику Узбекистан, в последние годы увеличилось, и иногда возникают трудности из-за короткого срока регистрации, в межправительственное Соглашение о взаимных поездках граждан от 9 марта 2018 года добавлены пункты 3 и 4», - сказал депутат Маджлиси намояндагон Равшан Раджабзода, комментируя Протокол.

Раннее граждане Таджикистана могли находиться в Узбекистане без регистрации трое суток.

Граждане Таджикистана и Узбекистана согласно Соглашению «О взаимных поездках граждан» могут без оформления визы быть на территории соседнего государства до 30 дней.

Таджикистан с 15 марта и Узбекистан с 16 марта полностью открыли наземные пункты пропуска.

По решению специальной республиканской комиссии Узбекистана по борьбе с коронавирусом, при наличии паспортов/сертификатов вакцинации против COVID-19, разрешается въезд в эту страну всех лиц без ПЦР-тестов.

Однако при отсутствии паспортов/сертификатов вакцинации, въезжающее лицо должно иметь результаты отрицательного ПЦР теста (с электронным QR-кодом) сроком не более 72 часов или сдать экспресс-тест по прибытию на территорию Узбекистана.

В настоящее время возобновлена работа всех пунктов пограничного пропуска на совместной границе.

Решением Республиканского штаба по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения инфекционного заболевания COVID-19 в Таджикистане, деятельность пропускных пунктов государственной границы с Узбекистаном была переведена на обычный режим.

Решение об открытии границы с двух сторон принято с учётом нормализации эпидемиологической обстановки в Таджикистане и с целью обеспечения полной деятельности хозяйственных направлений в стране, обогащения экономики страны, ещё большего укрепления экономических и социальных связей с соседними государствами.

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