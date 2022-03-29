В Казахстане курс доллара упал на 10 тенге

CentralAsia (KZ) - Курс доллара снизился еще на 10 тенге, передает Казахстанская фондовая биржа (KASE).

По итогам утренних торгов 29 марта средневзвешенный курс доллара составил 473,61 тенге, снизившись на 10,13 тенге. Официальный курс доллара Национального банка РК на 29 марта составляет 484,49 тенге.

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 467,43 тенге, продажи - 473,06 тенге. В обменниках Нур-Султана один доллар США покупают в среднем по 466,67 тенге, продают по 472,08 тенге.

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