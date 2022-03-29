экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ЕБРР закроет свои офисы в России и Белоруссии

CentralAsia (CA) -  Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил о закрытии своих представительств в Москве и Минске из-за вторжения России в Украину.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте организации.

Отмечается, что ЕБРР продолжает свою непреклонную поддержку Украины и уже согласовал первоначальный пакет мер по обеспечению стабильности на сумму 2 млрд евро для Украины и других пострадавших стран.

Денежные средства для стран-соседей Украины предусмотрены для помощи в связи с приездом беженцев, смягчения последствий вторжения РФ и санкций для их энергетического сектора, поддержания ликвидности для малого и среднего бизнеса.

Банк отмечает, что планирует активно помогать в будущем восстановлении Украины в сотрудничестве с ЕС, США и другими международными финансовыми учреждениями.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Президент Украины подписал законопроект о виртуальных активах
  • В Киеве назвали время начала переговоров России и Украины
  • Монголия снизила оценку роста ВВП до 2,6%


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com