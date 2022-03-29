ЕБРР закроет свои офисы в России и Белоруссии

CentralAsia (CA) - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил о закрытии своих представительств в Москве и Минске из-за вторжения России в Украину.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте организации.

Отмечается, что ЕБРР продолжает свою непреклонную поддержку Украины и уже согласовал первоначальный пакет мер по обеспечению стабильности на сумму 2 млрд евро для Украины и других пострадавших стран.

Денежные средства для стран-соседей Украины предусмотрены для помощи в связи с приездом беженцев, смягчения последствий вторжения РФ и санкций для их энергетического сектора, поддержания ликвидности для малого и среднего бизнеса.

Банк отмечает, что планирует активно помогать в будущем восстановлении Украины в сотрудничестве с ЕС, США и другими международными финансовыми учреждениями.