Сбросившую 3-летнюю дочь в вольер медведя женщину будут принудительно лечить, - Генпрокуратура Узбекистана

- Узбекистан, происшествия
- 12:36, 29 марта 2022
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|Продолжение: Брошенная в вольер к медведю девочка вернулась домой
|Предыстория: Появилось видео, как женщина в Ташкенте бросила трехлетнюю дочь в вольер с медведем
CentralAsia (UZ) - Уголовное дело в отношении женщины, бросившей свою дочь в вольер медведей в Ташкентском зоопарке, направили в Ташкентский городской суд по уголовным делам для решения вопроса о применении к ней принудительных мер медицинского характера. Об этом сообщает пресс-секретарь Генпрокуратуры РУз.
По заключению судебно-психиатрических и психологических экспертиз установлено, что женщина страдала пожизненным психическим расстройством, в силу своего психического состояния она не имела возможности давать правильные показания на следствии и в суде. Ранее сообщалось, что женщина страдала депрессией.
Ранее сообщалось, что в Ташкенте женщина в зоопарке на глазах посетителей сбросила с 5-метровой высоты в вольер медведя свою 3-ленюю дочь. В это время рядом с ней находился ее 7-летний сын. Медведь не тронул девочку, она получила травмы от падения с высоты. Работники зоопарка увели медведя и спасли девочку.