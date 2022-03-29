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В Стамбуле готовятся к началу переговоров России и Украины
Стол, за которым пройдут российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
Стол, за которым пройдут российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле

CentralAsia (CA) -  В Стамбуле перед началом переговоров Москвы и Киева усилили меры безопасности, ожидается, что во время прибытия делегаций к президентской резиденции Долмабахче службы безопасности перекроют улицы, сообщил с места событий корреспондент РИА Новости.

Начало встречи запланировано на 10:30 (по местному времени).

Ожидается, что перед переговорами представителей Москвы и Киева с делегациями по отдельности встретится президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

У дворца Долмабахче уже выстроились журналисты, которые ждут приезда участников встречи и главы государства.

Как сообщила канцелярия турецкого лидера, о встрече представителей России и Украины в Стамбуле по телефону договорились президенты Владимир Путин и Тайип Эрдоган.

Первые переговоры делегаций Москвы и Киева состоялись 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Затем представители России и Украины встречались 3 марта в Беловежской пуще, и 7 марта в Брестской области. В середине марта встречи решили проводить ежедневно в онлайн-режиме.

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