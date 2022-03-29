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Российская и украинская делегации прибыли на переговоры во дворец Долмабахче в Стамбуле. Видео
Стол, за которым пройдут российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
Стол, за которым пройдут российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле

CentralAsia (CA) -  Российская делегация прибыла на переговоры с Украиной во дворец Долмабахче в Стамбуле, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Там же уже находятся украинские переговорщики и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который встретится с представителями Москвы и Киева по отдельности до того, как начнется основной процесс.

Первые переговоры делегаций состоялись 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Затем представители России и Украины встречались 3 марта в Беловежской пуще, и 7 марта в Брестской области. В середине марта встречи решили проводить ежедневно в онлайн-режиме.

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