В начале апреля в Узбекистане воздух прогреется до +33 градусов

CentralAsia (UZ) - В апреле этого года в Узбекистане будут наблюдаться дожди с грозами. Также прогнозируется жаркая погода в пределах 30-33 градусов тепла, сообщает Узгидромет.

Апрель начнется в Узбекистане с преобладания сухой и теплой погоды. В первую неделю месяца дневная температура будет повышаться от 17-22° до 23-28°, а по югу местами до 30-33°. 2 апреля во второй половине дня кратковременный грозовой дождь возможен в отдельных районах Ташкентской, Джизакской, Сырдарьинской областей и в предгорных районах Ферганской долины.

В течение месяца температура воздуха будет колебаться ночью от 3-8° тепла до 10-15° тепла, днем от 13-18° тепла до 23-28° тепла, по югу до 30-33° тепла.

Кратковременные дожди с грозами ожидаются в отдельные дни месяца. Местами не исключено выпадение града.

Синоптики также сообщили, что в Ташкенте в марте выпало 186 мм осадков. Это побило предыдущий рекорд марта 1969 года.