Миллиардер Абрамович присутствовал на приветствии Эрдоганом делегаций России и Украины

// РИА Новости.

CentralAsia (CA) - Бизнесмен Роман Абрамович присутствовал во дворце Долмабахче во время приветствия участников переговоров России и Украины президентом Турции Тайипом Эрдоганом, передаёт во вторник корреспондент РИА Новости.

Делегации сидели друг напротив друга за длинным столом, Эрдоган выступал с трибуны, а российский предприниматель занимал место в торце в числе других приглашённых на мероприятие.

Для прослушивания речи президента Турции он воспользовался наушниками с синхронным переводом.