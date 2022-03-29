Миллиардер Абрамович присутствовал на приветствии Эрдоганом делегаций России и Украины
- Азия и мир, политика
- 13:55, 29 марта 2022
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CentralAsia (CA) - Бизнесмен Роман Абрамович присутствовал во дворце Долмабахче во время приветствия участников переговоров России и Украины президентом Турции Тайипом Эрдоганом, передаёт во вторник корреспондент РИА Новости.
Делегации сидели друг напротив друга за длинным столом, Эрдоган выступал с трибуны, а российский предприниматель занимал место в торце в числе других приглашённых на мероприятие.
Для прослушивания речи президента Турции он воспользовался наушниками с синхронным переводом.
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