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Главой правления агентства «Хабар» назначен пресс-секретарь президента Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Пресс-секретарь президента Берик Уали назначен председателем правления АО «Агентство «Хабар».

Об этом сообщают местные СМИ. Других подробностей о новом назначении не сообщается.

45-летний Берик Уали был назначен пресс-секретарем президента в марте 2019 года, когда Нурсултан Назарбаев, правивший страной почти 30 лет, ушел в отставку, и его место занял Касым-Жомарт Токаев. До этого он был начальником отдела внутренней политики акимата Жамбылской области. В разные годы занимал разные должности в разных министерствах и акиматах. Работал на 31 канале, НТК, «Тан» и других СМИ.

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