Эрдоган заявил, что Турция готова организовать встречу Путина с Зеленским

Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) - Турция рассчитывает, что встреча делегаций РФ и Украины в Стамбуле принесет пользу переговорному процессу, и готова организовать встречу между президентами двух стран Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к участникам делегаций в своем рабочем офисе «Долмабахче», сообщает турецкое агентство Anadolu.

«Добро пожаловать в Турцию и наш Стамбул. Мы рады принять вас в такое критическое время, вы приложили большие усилия от имени своих стран. Конфликт [на Украине] очень расстраивает нас как вашего друга и соседа. С самого начала кризиса мы приложили искренние усилия на всех уровнях и старались выполнять требования дружбы, добрососедства и законов. Мы продемонстрировали справедливый подход, который защищает и соблюдает права обеих сторон на всех платформах, где мы имеем право голоса», - сказал турецкий лидер.

Эрдоган выразил надежду, что в случае прогресса на встрече в Стамбуле фаза переговоров между РФ и Украиной может достичь следующего этапа. «Прогресс, которого вы добьетесь в переговорах, также позволит перейти на следующий этап - контакт на уровне лидеров. Мы также готовы провести такую встречу», - надеется президент Турции.

Эрдоган сообщил о готовности его страны содействовать переговорному процессу между Россией и Украиной.

«Как страна, повидавшая множество страданий в своем регионе, мы работали и боролись, чтобы подобная ситуация не возникла на севере Черного моря. Мы верим, что в справедливом мире не будет проигравших, стороны должны остановить эту трагедию. Все заинтересованы в том, чтобы режим прекращения огня установился как можно скорее. Мы считаем, что мы вступили в период, когда от переговоров должны быть получены конкретные результаты. Мир ждет от вас хороших новостей. Мы готовы к любому вкладу, который облегчит вашу работу», - сказал турецкий лидер, обращаясь к участникам российской и украинской делегаций в своем рабочем офисе «Долмабахче» в Стамбуле.

Первый раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, тогда встреча продлилась пять часов. Позже прошли еще два очных раунда, а также встречи в онлайн-формате.