Нур-Султан не будет реагировать на слова московского депутата о «денацификации» Казахстана, - МИД РК

CentralAsia (KZ) - Казахстан не станет реагировать на высказывание депутата Московской городской думы Сергея Савостьянова, призывавшего к «денацификации» центральноазиатской страны, заявил 29 марта в кулуарах правительства министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди. Об этом передает Оrda.kz.

— Нужно по отдельности рассматривать каждое выступление, смотреть, кто именно сказал и на каком уровне. Например, наши депутаты дали свою оценку словам Зюганова. А вот Мосгорсовету, кажется, должны отвечать наши политики, блогеры, эксперты. Я, как министр, буду отвечать депутату Севастьянову? Нужно смотреть, что такое денацификация, есть ли у нас такие процессы. Моё мнение, такого нет. Может, это вброс или провокация, — сказал Тлеуберди, отвечая на вопросы журналистов.

Глава МИД сказал, что его ведомство могло бы отреагировать, если бы заявление было сделано на федеральном уровне.

Несколько дней назад в Сети появилось заявление Савостьянова, в котором он высказался за включение в зону «денацификации и демилитаризации» Балтии, Польши, Молдовы и Казахстана.

Термины «денацификация» и «демилитаризация» Москва применила, введя 24 февраля свои войска на территорию Украины.

Депутат Московской городской думы Сергей Савостьянов на прошлой неделе стал обсуждаемой личностью из-за документа, в котором он якобы предлагает «в зону денацификациции и демилитаризации помимо Украины, включить Прибалтику, Польшу, Молдову и Казахстан».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения