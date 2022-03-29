Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов проходит лечение за рубежом - СМИ

- Узбекистан, общество
- 14:37, 29 марта 2022
- Просмотров: 304
CentralAsia (UZ) - В связи с хроническим заболеванием глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов отправился за рубеж для медосмотра и получения соответствующей терапии, передает UzNews.uz.
Отмечается, что министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в связи с хроническим заболеванием в течение последних десяти дней проходил лечение в Центральной клинической больнице №1 Главного медицинского управления в Ташкенте.
В настоящее время, по заключению врачебного консилиума, Камилов продолжает лечение за рубежом для прохождения специализированного медицинского осмотра и получения соответствующей терапии.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.