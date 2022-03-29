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Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов проходит лечение за рубежом - СМИ

CentralAsia (UZ) -  В связи с хроническим заболеванием глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов отправился за рубеж для медосмотра и получения соответствующей терапии, передает UzNews.uz.

Отмечается, что министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в связи с хроническим заболеванием в течение последних десяти дней проходил лечение в Центральной клинической больнице №1 Главного медицинского управления в Ташкенте.

В настоящее время, по заключению врачебного консилиума, Камилов продолжает лечение за рубежом для прохождения специализированного медицинского осмотра и получения соответствующей терапии.

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