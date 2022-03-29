В России могут ограничить безлимитный интернет с целью продлить срок эксплуатацию оборудования, попавшего под санкции

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В понедельник, 28 марта, Минцифры РФ направило операторам мобильной связи рекомендацию «исключить неограниченное потребление трафика», в том числе ввести ограничения на безлимитных тарифах. Об этом говорится в письме министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, сообщает РБК.

Также в письме рекомендуется «сбалансировать объемы потребляемого трафика» абонентами в рамках тарифных планов, предусмотрев «разумное сокращение таких объемов».

В письме объясняется, что это необходимо для обеспечения исполнения указа президента от 16 марта «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России» в части «надлежащего функционирования сетей связи в России, а также целостного и устойчивого функционирования российской инфраструктуры связи», обеспечения равномерной нагрузки на сеть.

Минцифры подтвердило рассылку письма. «В условиях внешнего санкционного давления и сокращений доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей. Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг», — сказал представитель министерства.

Зачем отказываться от безлимитов?

«В условиях объективных сложностей с поставками телекоммуникационного и вычислительного оборудования, которые могут в негативном сценарии привести к понижению качества услуг связи и снижению устойчивости сетей, рекомендация Минцифры выглядит рациональной и своевременной», — сказал РБК директор по связям с госорганами «МегаФона» Владимир Месропян. «Рациональным» предложение назвал и представитель МТС. «Оно позволит операторам иметь необходимый запас прочности даже при резком росте потребления мобильного интернета», — пояснил он.

Представитель «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2) сказал, что компания «разделяет озабоченность министра». В то же время он указал, что в своей практике холдинг «никогда не злоупотреблял безлимитами», поскольку они создают избыточную нагрузку на сеть.

Участники рынка не стали официально комментировать, как именно они намерены исполнять рекомендации Минцифры. Как пояснил РБК источник в одном из мобильных операторов, безлимиты уберут из дорогих тарифов, и если трафик будет как-то аномально расти, может быть сокращен объем гигабайтов, включенный в пакетные предложения. Но последнее «едва ли произойдет», сказал собеседник РБК.

За последние несколько лет эксперты не раз указывали на то, что операторы отказываются от безлимитных тарифов. Например, в середине 2020 года аналитик iKS-Consulting Максим Савватин называл в качестве причины рост потребления трафика в период самоизоляции на фоне невыгодной для операторов корректировки курса рубля.

Осенью прошлого года МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» и «Т2 РТК Холдинг» отключили опцию безлимитного интернета для новых абонентов, но сохраняли ее на ранее подключенных тарифах. При этом представители «ВымпелКома» и «МегаФона» говорили, что их наблюдения показывали, что большинство клиентов с опциями неограниченного трафика на смартфонах и планшетах используют не более 50 Гб в месяц.

По словам Савватина, рекомендация выглядит как «подстраховочная мера». «Обычно операторы при строительстве сетей закладывают запас по емкости под будущий рост трафика. И на данный момент этот запас еще не исчерпан, но если уровень трафика подойдет к предельной границе, сейчас быстро достроить сеть не получится, потому что есть неопределенность с поставками телекоммуникационного оборудования», — говорит Савватин.

Аналитик отметил, что после того как из-за «военной операции» на Украине США ввели санкции на технологический экспорт в Россию, ряд крупных производителей телекоммуникационного оборудования заявили о приостановке поставок, в том числе Nokia и Ericsson. Кроме того, раньше оборудование можно было модернизировать, обновив на нем программное обеспечение. Будут ли такие обновления доступны российским операторам, пока непонятно.