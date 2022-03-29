Президент США Джо Байден запросил у Конгресса рекордную сумму на оборону – $813 млрд

CentralAsia (KG) - Президент США Джо Байден запросил у Конгресса рекордную сумму на национальную оборону в мирное время – 813 миллиардов долларов. Бюджет предусматривает повышение заработной платы военнослужащим на 4,6%, а также крупнейший бюджет на исследования и разработки в истории. Главная причина роста расходов – война на Украине, передает Рейтер.

773 миллиарда долларов запрошены для Пентагона и перекрывает бюджетные запросы бывшего президента Дональда Трампа. Дополнительные 40 миллиардов долларов будут выделены на связанные с обороной программы Федерального бюро расследований, Министерства энергетики и других агентств. В результате этого бюджет национальной безопасности вырос до 813 миллиардов долларов по сравнению с 778 миллиардами долларов в прошлом году.

По мнению агентства, российское вторжение в Украину вызвало поддержку увеличения расходов на оборону среди демократов и республиканцев, которые видят растущую угрозу национальной безопасности и внешней политике со стороны российского лидера Владимира Путина. Бюджет увеличивает финансирование Инициативы Пентагона по европейскому сдерживанию на 360 миллионов долларов до 4,2 миллиарда долларов.

В то же время бюджет уменьшает закупку Министерством обороны истребителя-невидимки F-35, крупнейшей программы вооружения Пентагона, после того как руководство ВВС пожаловалось, что технологические усовершенствования аппаратной части истребителя идут слишком медленно.

По словам представителей министерства обороны, переговоры по бюджету между министром обороны Ллойдом Остином и Белым домом на раннем этапе привели к сумме в 773 миллиарда долларов. Агентство Reuters впервые сообщило об этом в феврале.

Среди главных приоритетов этого бюджета — судостроение, развитие потенциала в космосе, предупреждение о ракетном нападении и модернизация ядерной «триады» подводных лодок с баллистическими ракетами, бомбардировщиков и ракет наземного базирования.

Пентагон запросил только 61 самолет F-35, произведенный Lockheed Martin Corp, по сравнению с 85 запросами в прошлом году, хотя эксперты полагают, что Конгресс увеличит эту цифру в ходе бюджетного процесса.

Финансовый бюджет на 2023 год, который начинается 1 октября, может похвастаться самым большим бюджетом Пентагона на исследования и разработки за всю историю старны – 130 миллиардов долларов будут направлены для разработки нового оружия, такого как гиперзвуковые ракеты, для ведения любых потенциальных будущих войн против Китая и России.

Часть этих инвестиций финансируется за счет списания оборудования, такого как прибрежные боевые корабли, которые дороги в эксплуатации, и более старых самолетов, таких как A-10 Warthogs, которые после вывода США из Афганистана в прошлом году стали менее важными, поскольку они уязвимы для более технологически продвинутых оппонентов.

Бюджет на 2022 финансовый год был равен 778 миллиардов долларов.

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