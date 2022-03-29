Российская авиация крылатыми ракетами уничтожила крупную базу горючего в Ровно, - Минобороны РФ

Игорь Конашенков.

CentralAsia (CA) - Вооруженные силы России вечером 28 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожили крупную базу горючего в районе населенного пункта Клевань Ровненской области. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, с этой базы поставлялось топливо для украинской военной техники в пригородах Киева.

По его словам, авиация РФ уничтожила за ночь 68 военных объектов Украины. «Среди них 3 пункта управления, 4 зенитных ракетных комплекса - 3 «Бук-М1» и один «Оса» - одна радиолокационная станция, 5 установок реактивных систем залпового огня, 2 склада боеприпасов, 3 склада горюче-смазочных материалов и 19 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов», - проинформировал Конашенков.

Также в Минобороны сообщили, что средствами противовоздушной обороны за ночь уничтожены 3 украинских беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Чернобаевка.

Всего с начала военных действий в Украине уничтожены: 123 самолета и 74 вертолета, 311 беспилотных летательных аппаратов, 1 738 танков и других боевых бронированных машин, 181 установка реактивных систем залпового огня, 726 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 592 единицы специальной военной автомобильной техники.