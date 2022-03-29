Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 34 дня военных действий

Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 29 марта. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 17200 человек, танков ‒ 597, боевых бронированных машин ‒ 1710, артиллерийских систем – 303, РСЗО - 96, средства ПВО - 54, самолетов – 127, вертолетов – 129, автомобильной техники - 1178, корабли /катера - 7, цистерн с ГСМ – 73, БПЛА оперативно-тактического уровня – 71. Специальная техника – 21. Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia