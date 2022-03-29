Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 34 дня военных действий
- Азия и мир, политика
- 16:17, 29 марта 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 29 марта.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 17200 человек,
танков ‒ 597,
боевых бронированных машин ‒ 1710,
артиллерийских систем – 303,
РСЗО - 96,
средства ПВО - 54,
самолетов – 127,
вертолетов – 129,
автомобильной техники - 1178,
корабли /катера - 7,
цистерн с ГСМ – 73,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 71.
Специальная техника – 21.
Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
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