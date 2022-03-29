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В Кремле заявили, что миллиардер Абрамович задействован в контактах между Москвой и Киевом по решению обеих сторон
Роман Абрамович
Роман Абрамович
Предыстория: Миллиардер Абрамович присутствовал на приветствии Эрдоганом делегаций России и Украины

CentralAsia (CA) -  Бизнесмен Роман Абрамович не является официальным членом российской делегации на переговорах в Стамбуле, но он задействован в обеспечении контактов между Москвой и Киевом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.

«Роман Абрамович задействован в обеспечении определенных контактов между российской и украинской стороной. Он не является официальным членом делегации - вы знаете, что нашу делегацию возглавляет помощник президента [Владимир] Мединский. Но тем не менее с нашей стороны он также присутствует сегодня в Стамбуле», - подтвердил представитель Кремля.

В ответ на вопрос, с какой стороны принималось решение о привлечении Абрамовича к переговорам, Песков пояснил: «Для того, чтобы осуществлять контакты между двумя сторонами, нужно, соответственно, получить с двух сторон одобрение». «И в случае с Абрамовичем это одобрение есть с двух сторон», - добавил он.

Российско-украинские переговоры начались 28 февраля, несколько раундов состоялись на территории Белоруссии. Затем переговорщики продолжили общение по видеосвязи. 29 марта начался новый очный раунд в Стамбуле.

Ранее Песков сообщил, что Абрамович принимал участие в начальном этапе переговоров с Украиной. Во вторник бизнесмен также находится в Стамбуле.

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