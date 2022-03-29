Российско-украинские переговоры в Турции. Фоторепортаж

CentralAsia (CA) - Во вторник, 29 марта в Стамбуле начались очные переговоры между Россией и Украиной. Они проходят во дворце Долмабахче. В зале дворца также присутствует бизнесмен Роман Абрамович.

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Первые переговоры делегаций Москвы и Киева состоялись 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Затем представители России и Украины встречались 3 марта в Беловежской пуще, и 7 марта в Брестской области. В середине марта встречи решили проводить ежедневно в онлайн-режиме.