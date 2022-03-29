В Казахстане проходит заседание совета Межпарламентской ассамблеи СНГ

CentralAsia (KZ) - Торжественное заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ в честь 30-летия ассамблеи начало свою работу в Доме Дружбы Алматы, передаёт «Казинформ».

Торжественное заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств, посвящено 30-летию ассамблеи. Одна из основных задач МПА СНГ - разработка модельных законов и других документов.

К настоящему времени Межпарламентской Ассамблеей принято более 600 модельных документов. Большинство из них полностью или частично пользуются в законодательстве государств СНГ. В мероприятии примут участие главы парламентских делегаций стран-участниц МПА СНГ. В Алматы приехали парламентарии Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, России и Молдовы. Освещают событие свыше полусотни журналистов.

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