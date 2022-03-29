Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев назначен вице-премьером

CentralAsia (KZ) - Министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев назначен заместителем премьер-министра - министром финансов, передает сайт Акорды.

Ерулан Жамаубаев родился 25 марта 1974 года в Алма-Атинской области. В 1995 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "финансы и кредит", в 2009 году - Казахский экономический университет имени Рыскулова с присвоением степени "Магистр делового администрирования".

С 1996 года по 1998 год - преподаватель Казахской государственной академии управления.

С 1998 года по 2006 год - ведущий аналитик, главный аналитик, главный специалист-аналитик, начальник управления, заместитель директора Департамента исследований и статистики Национального банка.

С 2006 года по 2014 год - директор Департамента координации Национального банка.

С 2014 года по 2015 год - управляющий директор АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана".

С июля 2015 года по ноябрь 2015 года - заместитель заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента.

С ноября 2015 года по ноябрь 2018 года - заведующий Отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента.

С ноября 2018 года по март 2019 года - помощник президента.

С марта 2019 года занимал должность ответственного секретаря Министерства финансов.

Был назначен министром финансов в мае 2020 года.

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