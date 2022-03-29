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В Стамбуле завершился первый день переговоров делегаций России и Украины. Видео

CentralAsia (CA) -  Первый день переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле завершился во вторник, утверждает телеканал Habertürk. Встреча продлилась около трех часов. Продолжение переговоров ожидается завтра, 30 марта.

Детали по итогам переговоров не приводятся.

Очные встречи делегаций РФ и Украины возобновились после перерыва — в последний раз они встречались очно в Белоруссии 7 марта, после чего обсуждение перешло в видеоформат. Сегодняшние переговоры прошли во дворце Долмабахче на берегу Босфора. На встрече также присутствовал бизнесмен Роман Абрамович. В Кремле заявили, что он «обеспечивает определенные контакты между» Россией и Украиной, но не является членом российской делегации.

Переговоры, как обычно, проводились в закрытом для прессы режиме. Глава российской делегации Владимир Мединский допускал, что по итогам встречи может быть сделано какое-то заявление.

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