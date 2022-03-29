Эрдоган вылетел с рабочим визитом в Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Узбекистан, передает турецкое издание Sabah.

Президент Эрдоган, который ранее встретился с представителями двух стран, прибывшими для переговоров из России и Украины в Стамбуле, затем отправился в Узбекистан.

Ожидается, что объем двусторонней торговли между Узбекистаном и Турцией впервые в этом году достигнет 5 миллиардов долларов, отмечает издание.

Перед визитом президент Эрдоган дал интервью для газеты «Янги Узбекистон» («Новый Узбекистан»), в которой отметил: «Я полностью верю, что в 2022 году будут установлены новые рекорды в сфере двусторонней торговли».

В ходе визита будут обсуждены турецко -узбекские отношения. Особое внимание будет уделено будущему Организации турецких государств. Состоятся обмен мнениями о региональных событиях, особенно в Украине и Афганистане, - отмечает издание.