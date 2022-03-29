Россия пообещала сократить военную активность под Киевом и Черниговом, - замминистра обороны РФ

CentralAsia (CA) - Российские военные «кардинально сократят военную активность на киевском и черниговском направлениях». Об этом после переговоров в Стамбуле российской и украинской сторон заявил замминистра обороны России Александр Фомин, который является членом российской делегации, пишет РБК.

«Исходим из того, что в Киеве будут приняты соответствующие основные решения и будут созданы условия для дальнейшей нормальной работы», — сообщил Фомин.

«Мы делаем два шага по деэскалации конфликта», — заявил, в свою очередь, глава российской делегации Владимир Мединский. Сокращение военной активности в районе Чернигова и Киева — один из них.

Мединский также заявил, что переговоры в Стамбуле прошли конструктивно. «Мы получили от Украины понятно сформулированную их позицию по включению в договор. Они будут рассмотрены, о них будет доложено президенту», — сказал он.

Мединский также допустил встречу президентов России и Украины одновременно с парафированием соглашения министрами иностранных дел двух стран.

Ранее члены украинской делегации сообщили, что представили российским представителям вариант договора о международных гарантиях Украине. Он будет предусматривать в том числе внеблоковый и безъядерный статус, отказ Киева от размещения иностранных баз и иностранных войск.



Генштаб вооруженных сил Украины до этого сообщал о выводе части войск России из Киевской и Черниговской областей. По информации украинских военных, у России наблюдаются «серьезные проблемы с ротацией войск».