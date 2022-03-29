Роскомнадзор ограничил доступ к центральноазиатским службам радио «Свобода» в России

CentralAsia (CA) - Роскомнадзор ограничил доступ к центральноазиатским службам радио «Свобода» в России.

Так, в реестр «Роскомсвободы», отслеживающей заблокированные ресурсы, включены:

- сайт казахстанского «Азаттыка» (rus.azattyq.org) по требованию Генпрокуратуры решением от 28 января 2022 года, дата первой блокировки — 26 марта 2022 года,

таджикистанского радио «Озоди» (https://rus.ozodi.org/) по требованию Генпрокуратуры решением от 25 марта 2022 года, дата первой блокировки — 27 марта 2022 года,

- туркменистанское радио «Азатлык» (rus.azathabar.com) по требованию Генпрокуратуры решением от 28 января 2022 года, дата первой блокировки — 26 марта 2022 года.