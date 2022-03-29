Госканалы Казахстана прервали вещание после задымления в здании, откуда ведется их вещание

- Казахстан, происшествия
- 21:48, 29 марта 2022
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CentralAsia (KZ) - Государственные телеканалы Казахстана прервали вещание после задымления в столичном ҚазМедиа Орталығы, откуда ведется их вещание. Не работает часть телеканалов холдингов «Хабар» и «Казакстан», сообщает vlast.kz.
По данным МЧС, произошло возгорание трансформатора на территории паркинга. С огнем борется 13 человек личного состава и 3 единицы техники.
Между тем и.о. генерального директора телеканала «Хабар» Айгуль Адилова написала в Facebook, что вещание прервано «из-за непогоды в столице». «В Казмедиацентре возникли технические неполадки», - написала она.
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