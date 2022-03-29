экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Госканалы Казахстана прервали вещание после задымления в здании, откуда ведется их вещание

CentralAsia (KZ) -  Государственные телеканалы Казахстана прервали вещание после задымления в столичном ҚазМедиа Орталығы, откуда ведется их вещание. Не работает часть телеканалов холдингов «Хабар» и «Казакстан», сообщает vlast.kz.

По данным МЧС, произошло возгорание трансформатора на территории паркинга. С огнем борется 13 человек личного состава и 3 единицы техники.

Между тем и.о. генерального директора телеканала «Хабар» Айгуль Адилова написала в Facebook, что вещание прервано «из-за непогоды в столице». «В Казмедиацентре возникли технические неполадки», - написала она.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Эрдоган посетит Узбекистан на этой неделе
  • Уилл Смит публично извинился перед ведущим «Оскара», которого он ударил
  • В Монголии обсудили возрождение пограничных портов


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com