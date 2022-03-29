Президент Турции прибыл с визитом в Узбекистан (видео)

Президент Турции прибыл с визитом в Узбекистан

CentralAsia (UZ) - По приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с супругой 29 марта прибыл в Ташкент с официальным визитом.

В международном аэропорту Ташкента их встретили президент Узбекистана с супругой, сообщили в пресс-службе главы государства.

Лидер Турции вместе с главой государства прибыл в парк “Янги Узбекистон” и возложил цветы к Монументу независимости. Состоялся краткий осмотр нового комплекса, в ходе которого высокому гостю представлена концепция архитектурных решений и особенности скульптурных композиций данного ансамбля.

Церемония возложения цветов в парке “Янги Узбекистон” главой иностранного государства состоялась впервые и в дальнейшем призвана стать традиционным пунктом посещения гостей страны, - отметили в пресс-службе.