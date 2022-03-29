В резиденции президента Узбекистана прошла торжественная встреча лидера Турции (фото)

CentralAsia (UZ) - В резиденции «Куксарой» 29 марта прошла церемония официальной встречи президентов Республики Узбекистан и Турецкой Республики.

Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган поднялись на трибуну. Прозвучали государственные гимны Узбекистана и Турции. Военнослужащие Почётного караула прошли перед главами государств торжественным маршем.

На церемонии присутствовали члены официальных делегаций двух стран.

В Ташкенте проходят переговоры глав государств в узком формате.

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