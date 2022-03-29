В резиденции президента Узбекистана прошла торжественная встреча лидера Турции (фото)

- Узбекистан, общество
- 23:51, 29 марта 2022
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CentralAsia (UZ) - В резиденции «Куксарой» 29 марта прошла церемония официальной встречи президентов Республики Узбекистан и Турецкой Республики.
Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган поднялись на трибуну. Прозвучали государственные гимны Узбекистана и Турции. Военнослужащие Почётного караула прошли перед главами государств торжественным маршем.
На церемонии присутствовали члены официальных делегаций двух стран.
В Ташкенте проходят переговоры глав государств в узком формате.
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