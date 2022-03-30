Кыргызстан выразил заинтересованность в поставках фруктов и овощей в Монголию

CentralAsia (MNG) - 28-29 марта в Улан-Баторе состоялось 4-е заседание Монголо-Кыргызской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Заседание проходило под председательством Председателя Монгольской секции Межправительственной комиссии, Министра развития дорог и транспорта Халтар Лувсан и Председателя Кыргызской секции, Министра транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики Эркинбека Осоева.

В ходе встречи стороны договорились активизировать сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, автомобильно-транспортной, сельскохозяйственной, туристической, культурно-научной и гуманитарной сферах в рамках расширения дружественных отношений и сотрудничества между Монголией и Кыргызской Республикой.

Стороны оценили текущее состояние двустороннего торгово-экономического сотрудничества и подтвердили готовность продвигать работу, согласованную на высшем уровне.

Они отметили важность улучшения транспортно-логистических условий для стимулирования торговли и инвестиций и отметили, что открытые в этом месяце прямые рейсы станут важным импульсом для сотрудничества.

Стороны обсудили пути поддержки делового сотрудничества в сельском хозяйстве и легкой промышленности, создания совместных предприятий.

Кыргызстан выразил заинтересованность в поставках фруктов, овощей и швейных изделия в Монголию, и стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве в области животноводства, сельского хозяйства и лесоводства.

В рамках расширения местного сотрудничества в ближайшее время обсуждалась договоренность об установлении братских отношений между Улан-Батором и Бишкеком.

Они также обменялись информацией о подготовке документов к подписанию между двумя странами по укреплению договорно-правовой базы отношений, а протокол встречи подписали министр дорог и транспорта Халтар Лувсан и министр транспорта и коммуникаций Кыргызстан Эркинбек Осоев.

Это заседание Межправительственной комиссии между Монголией и Кыргызстаном состоялось накануне 30-летия установления дипломатических отношений между нашими двумя странами.

источник: министерство развития дорог и транспорта Монголии

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